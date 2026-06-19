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Bilecik'te Kınık Çömlek Festivali 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde düzenlenecek Kınık Çömlek Festivali, 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, valilik ve kaymakamlık öncülüğünde organize ediliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kınık Çömlek Festivali 15-16 Ağustos'ta yapılacak.

Festival, ilçeye bağlı Kınık köyünde Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek.

Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Kınık Köyü Muhtarı Mehmet Gümüştekin, Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut ve köyde kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selda Baydemir, bir araya gelerek festival hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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