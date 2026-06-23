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Kuzey Kore lideri Kim, Japonya'yı "savaş devletine" dönüşmekle eleştirdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Japonya'yı 'Asya'da yenilmiş bir ülke' olarak nitelendirip savaş devletine dönüştüğünü savundu. ABD ve Güney Kore'yi de bölgedeki durumu kötüleştirmekle suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Japonya'nın "Asya'da yenilmiş bir ülke" olduğunu ve kısıtlamalardan kurtulmak için "savaş devletine dönüştüğünü" savundu.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasında Japonya'yı eleştirdi.

Japonya için "Asya'da yenilmiş bir ülke" nitelendirmesinde bulunan Kim, "Japonya, mevcut rahatsız edici koşulları askeri güç olma yolundaki tüm kısıtlamalardan kurtulmak için bir fırsat olarak görerek açıkça bir savaş devletine dönüştü." ifadesini kullandı.

Kim, bu durumun uluslararası toplum nezdinde güçlü bir tepki ve ciddi endişe uyandırdığını ileri sürdü.

ABD ve Güney Kore'nin, bölgede askeri tatbikatlar ve casusluk faaliyetleriyle "Kore Yarımadası'ndaki durumu kötüleştirdiklerini" savunan Kim, ABD'nin "ayrım gözetmeyen ve keyfi uygulamalarının, uydu güçlerini tehlikeli bir şekilde etkilediğini" belirtti.

Kuzey Kore'nin ulusal savunma kapasitelerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi çağrısı yapan Kim, bunun için daha kapsamlı, yenilikçi ve cesaret verici planların artan hızla uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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