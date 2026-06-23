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"CHP fiilen kapanmıştır" diyen Özel yeni parti sinyali verdi

'CHP fiilen kapanmıştır' diyen Özel yeni parti sinyali verdi Haber Videosunu İzle
'CHP fiilen kapanmıştır' diyen Özel yeni parti sinyali verdi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidara ve yaşanan son siyasi gelişmelere sert tepki gösterdi. CHP'nin "Fiilen kapatıldığını" savunan Özel, tarihi atıflarda bulunarak "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin fiilen kapandığını söyledi.
  • Özel, 'ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' diyerek yeni parti sinyali verdi.
  • Özel, CHP'nin 12 Eylül darbesiyle kapatılıp 1992'de yeniden açıldığını hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında kürsüye çıktı. Siyasi gündemdeki son gelişmelere yönelik oldukça sert değerlendirmelerde bulunan Özel'in gündeminde CHP'nin içinden geçtiği süreç vardı.

"ŞİMDİ FİİLEN KAPANMIŞTIR"

Konuşmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine değinerek başlayan Özgür Özel, geçmişte yaşanan süreçleri hatırlattı. Özel, partinin 12 Eylül döneminde uğradığı kesintiye atıfta bulunarak, "9 Eylül 1923'te kurulan partiyi darbeciler kapatmıştır. 9 Eylül 1992'de Erol Tuncer ve arkadaşları tekrardan açtılar. Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL AÇACAĞIZ"

Konuşmasının son bölümünde yeni parti sinyali olarak algılanabilecek ifadeler kullanan Özgür Özel, ne pahasına olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. İktidar hedeflerini yineleyen Özel, "Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep beraber iktidar yapacağız! Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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