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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı. Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis YPG PKK Suriye Güvenlik Adliye Terör Gözaltı Politika Güncel Haberler

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