Kilis'te 15 Temmuz şehitler için mevlit okutuldu

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu. Kilis Merkezde bulunan Hacı Cümbüş Camiinde akşam namazı sonrası Şehitlerimizin Aziz Ruhları için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerife, 1 Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İl genelinde Kilis Emniyet Müdürlüğü olarak geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.