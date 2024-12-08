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Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutluyor

Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutluyor
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

Kilis'te kent meydanında toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.

Baas rejimini eleştiren slogan atan Suriyeliler, araçlarla kent merkezinde konvoy yaptı.

Kutlamalara katılan Suriyelilerden Busra Zakkur, gazetecilere, 13 yıl önce Türkiye'ye geldiği hatırlatarak, bir an önce ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu anlatan Zakkur, "Esed gitti ve artık ülkemize dönmek istiyoruz. Orası benim vatanım, Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

16 yaşındaki Muhammet Saban da 12 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Yıllardır bekledikleri sevinçli haberi aldıklarını dile getiren Saban, "Bugün bizim en güzel günümüz. Esed yüzünden biz Suriye'ye gitmek istemiyorduk ancak artık Esed gitti biz artık ülkemize inşallah gideceğiz. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep

Gaziantep'teki Suriyeliler ise kent merkezi ve ilçelerde kutlama yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı yakınlarında bir araya gelen Suriyeliler, rejimin çöküşünü kutladı.

Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejimi aleyhine slogan atan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

Suriyeliler, kentin muhtelif yerlerinde ise araçlarla konvoy yaparak sevinç gösterisinde bulundu.

Gösteriler sırasında güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler, kent merkezi ve ilçelerde kutlama yaptı.

Rabia Meydanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen Suriyeliler, rejimin devrilmesini kutladı.

Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejimi aleyhine slogan atan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

Suriyeliler, araçlarında bayraklar açıp zafer işareti yaparak kent merkezinde tur attı.

Adıyaman

Adıyaman'daki Ulucami, Mara ve Musalla mahallelerinde yaşayan Suriyeliler de Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.

Baas rejimini eleştiren slogan atan Suriyeliler, havai fişeklerle kutlama yaptı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta toplanan Suriyeliler, rejimin çöküşünü ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla kutladı.

Suriyeliler, araçlarla konvoy oluşturdu ve zafer turu attı.

Şazibey Caddesi'ndeki sevinç gösterilerine katılan Mahmud El Hüseyin, "Esed, 14 yıl boyunca zulüm, zalimlik ve katliamlar yaptı ama bu artık bitti. Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, sevinçliyiz. Suriye kurtuldu, Suriye Esed'den kurtuldu. Artık Suriye özgür bir ülke olmuştur. "dedi.

Muhammed Yasin, "Türkiye ve Türk milletine teşekkür ediyoruz, bizleri bunca zaman misafir ettiler, onlara minnettarız. Bizlere kucak açtınız. Şu anda çok sevinçliyiz. Yeniden doğduk. Bunca zamandır bu anı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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