Akıma katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye" tweetini alıntılayıp "Zam" yazdı
Güncel Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" tweetini alıntıladı ve "Zam" yazdı.
Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyayı resmen kasıp kavuruyor. Aralarında birçok siyasetçinin de bulunduğu kişiler dikkat çeken paylaşımlarda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet de çok konuşulanlar arasına girdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TÜRKİYE" TWEETİNİ ALINTILADI
Akıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Türkiye" tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Zam" yazdı.
BİNLERCE YORUM GELDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun attığı tek kelimelik tweet'e binlerce yorum geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel