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Akıma katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye" tweetini alıntılayıp "Zam" yazdı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" tweetini alıntıladı ve "Zam" yazdı.

Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyayı resmen kasıp kavuruyor. Aralarında birçok siyasetçinin de bulunduğu kişiler dikkat çeken paylaşımlarda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet de çok konuşulanlar arasına girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TÜRKİYE" TWEETİNİ ALINTILADI

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Türkiye" tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Zam" yazdı.

BİNLERCE YORUM GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun attığı tek kelimelik tweet'e binlerce yorum geldi.

Akıma katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye' tweetini alıntılayıp 'Zam' yazdı

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Zam Güncel Haberler

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