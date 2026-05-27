Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir tırın içindeki yatağın altına gizlenmiş 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 12 milyon 600 bin TL olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Mayıs'ta İskenderun'da durdurulan tır ve dorsesinde arama yapıldı. Tırın içinde yer alan yatağın altındaki bölmeden 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin her bir gramından yaklaşık 100 gram sentetik kannobionid maddesi olmak üzere 420 kilogram sentetik kannobionid elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 12 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İ.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
