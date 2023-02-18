Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaşadığı olayı boğazı düğümlenerek anlattı: Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında

Hatay'da çalışmalara katılan arama kurtarma ekibiyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı. Kahramanmaraş'ta iki çocuğun yanlarına geldiğini, enkaz altındaki babalarının kurtarılmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sonradan öğrendim, kurtarılamadı babaları. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında." derken, CHP lideri o anları boğazı düğümlenerek anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile CHP Genel Merkezi'nde dün bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, görüşmede yaptığı konuşmasının bir bölümünü bugün sosyal medya hesabından yayınladı.

"BİR DAHA BU ACILARI YAŞAMAMAK İÇİN, ARTIK DEĞİŞMELİYİZ"

Kılıçdaroğlu, mesajında, "Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz" dedi.

"HİÇBİRİMİZ ESKİSİ GİBİ DEĞİLİZ ASLINDA"

Kahramanmaraş'ta iki kız çocuğunun yanına geldiğini, enkaz altındaki babalarının kurtarılmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, o anları boğazı düğümlenerek anlattı. Kılıçdaroğlu, "Kahramanmaraş'a gittiğimde iki küçük kız çocuğu geldi: 'Babamız burada, sesleri geliyor, ne olur kurtarın' diye. İstanbul'dan ekip vardı. Onlara söyledik. İki çocuk, ağlayarak babalarının kurtarılmasını istiyorlar. Sonradan öğrendim, kurtarılamadı babaları. Evet, 'biz aynı insanlar değiliz' dediniz. Acıları yaşayan insanlar, acılara tanıklık eden insanlar onları ruhlarının derinliklerinde taşıyorlar. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında." ifadelerini kullandı.