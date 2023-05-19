Kılıçdaroğlu, Ortaokul Öğretmeni Mehmet Uğur'u Ankara Sincan'daki Evinde Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bingöl Genç Ortaokulu'ndan öğretmeni Mehmet Uğur’u Ankara Sincan’daki evinde ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bingöl Genç Ortaokulu'ndan öğretmeni Mehmet Uğur'u Ankara Sincan'daki evinde ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bingöl Genç Ortaokulu'ndan öğretmeni Mehmet Uğur'u Ankara Sincan'daki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası yurttaşlarla fotoğraf çekildi.