Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği 10 Aydır Karanlıkta Yaşayan Çocuklar 23 Nisan'ı Kutlayamadı: "Kıyafetleri, Doğru Düzgün Bir Şeyleri Yoktu Ki...

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği, 10 aydır evinde elektriği kesik olan Hülya Gültepe, çocuklarının dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamadığını söyledi. Gültepe, "Ne için? Kıyafetleri yoktu. Doğru düzgün bir şeyleri yoktu ki gitsinler. Evde çalışıyorlar, mum ışığıyla sınava giriyorlar. Neyle çalışacak?" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Mamak ilçesinde kirada oturduğu evinin elektriği 10 aydır kesik olan iki çocuk annesi Hülya Gültepe, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Gültepe, mum ışığında oturduğunu söyleyerek, "Tüpün üstünde sıcak su kaynatıyorum, çocukların ayağının altına bırakıyorum. Kaymakamlığa gidiyorum, vermiyor. Belediye başkanına gittim, Cumhurbaşkanına dilekçe yazdım gönderdim. O da yok. CİMER'i arıyorum. O da yok. Valiye gidiyorum, belediye başkanına gidiyorum. Hiçbir yerden bana yardım gelmedi, gelmez" dedi.

Gültepe, 15 yıl önce eşinin vefat ettiğini bildirerek, "İki çocuğumla tek başıma kirada yaşıyorum. Kira 950 lira. 650 kredi borcunu, 400 su borcunu ödüyorum. Elimde bir şey kalmıyor" diye geçinemediğini anlattı.

Gültepe, iktidara "Gelsin fakirleri görsün durumunu. Hep Suriyeli ve Iraklılar. İş arıyorum, iş bulamıyorum. Bulduğum işte de Suriyeli, Iraklı. Neden? Asgari ücret yükselmiş. Suriyeli ve Iraklılar Türkiye'ye geldi geleli fakirlerin hepsi aç kaldı. Bir zülüm yapmışlar, elektriği bir veriyor ve bin alıyorlar" diye seslendi.

Gültepe, çocuklarının kırtasiye masrafını bile borçla karşıladığını belirterek, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kendi çocuklarının kutlayamadığını şöyle anlattı:

"Gitmediler. Ne için? Kıyafetleri yoktu. Doğru düzgün bir şeyleri yoktu ki gitsinler. Evde çalışıyorlar, mum ışığıyla sınava giriyorlar. Neyle çalışacak? İnsanın bir işi olacak."