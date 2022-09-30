Kılıçdaroğlu'nun Mersin'i kana bulayan teröristle ilgili iddiası Soylu'yu çileden çıkardı: Şimdi de PKK'nın sözcülüğüne mi soyundun?

Mersin'de 1 polisimizi şehit eden teröristin adının, CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda geçtiği ortaya çıkmıştı. Bu konu hakkında tam 2 gün sonra konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, teröristin raporda adı geçen Dilşah Ercan olmadığını belirtip "Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın" dedi. Bu sözlere 5 maddede yanıt veren Soylu ise "Teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın. PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz?" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, Pkk'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden birini vurarak yaraladı. Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda yaralanan polis memurlarından Sedat Gezer kaldırıldığı hastanede şehit olurken, Abdulkadir Öztürk'ün ise tedavisi sürüyor.

İÇİŞLERİ: SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ DİLŞAH ERCAN

İçişleri Bakanlığı, saldırıyı düzenleyen iki teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi" denilmişti.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN VE SOYLU'YA YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısında öldürülen teröristin adının CHP'nin 2012 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda geçtiği yönündeki iddia ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından verdiği mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!" dedi.

SOYLU: DERDİN PKK'YI KURTARMAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin DNA raporunun açıklanmasını istemesine" yönelik paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Süleyman Soylu, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu, iki gün Pkk'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın polis' yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız Pkk'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye 'en büyük gazeteci cezaevi' iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın.

5 MADDEDE DNA CEVABI

Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı. Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor. PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.

"PKK'NIN BASIN SÖZCÜLÜĞÜNE Mİ SOYUNDUN?"

Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, 'Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır' demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. 6'lı masada sıkıştın PKK'ya sığındın, yazıklar olsun. Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz. PKK'nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? 'Görevinin başında' dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız."