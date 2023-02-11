Kılıçdaroğlu'nun Malatya'da Dinlediği Depremzede: "Yıllardır Yaptığımız Birikimler Bir Dakika İçinde Bitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Malatya’da dinlediği depremzede; “Lütfen… Konteyner mi, prefabrik mi… Evlerimiz yıkıldı. Bir şekilde bir yere yerleşmemiz lazım. Bu şekilde olmaz. Çocuklarımız… Biz… Yıllardır yaptığımız birikimler bir dakika içinde bitti. Ben memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum. Bize yardımcı olun. Lütfen” dedi.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Malatya'da dinlediği depremzede; "Lütfen… Konteyner mi, prefabrik mi… Evlerimiz yıkıldı. Bir şekilde bir yere yerleşmemiz lazım. Bu şekilde olmaz. Çocuklarımız… Biz… Yıllardır yaptığımız birikimler bir dakika içinde bitti. Ben memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum. Bize yardımcı olun. Lütfen" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat saat 07.30 itibariyle açıklanan resmi verilere göre 20 bin 665 yurttaş yaşamını yitirdi, 80 bin 88 yurttaş yaralandı. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Malatya'ya gelerek yurttaşların sorunlarını dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Enkaz bölgesinde inceleme yapan Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile CHP'li milletvekilleri eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun kucağına aldığı bir çocuk, Kılıçdaroğlu'na kendisine ve ablasına bot istediğini söyledi.

Bir kadın depremzede, "Lütfen… Konteyner mi, prefabrik mi… Evlerimiz yıkıldı. Bir şekilde bir yere yerleşmemiz lazım. Bu şekilde olmaz. Çocuklarımız… Biz… Yıllardır yaptığımız birikimler bir dakika içinde bitti. Ben memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum. Bize yardımcı olun. Lütfen" dedi.

Bir başka kadın depremzede ise "Ben ailemde beş kişiyi kaybettim" dedi. Başka bir yurttaş ise "Ben kızımı kaybettim. Evimize giremiyoruz… Mağduruz, hepimiz mağduruz" dedi.

Bir başka kadın ise "Bundan sonra Diyarbakır'a gidersem Kürdüm, Ege'ye gidersem Efe'yim. Konya'ya gidersem Mevlana'yım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tek şunu iletmenizi istiyorum. Benim eşim, 41 yıl devlete hizmet etmiş bir öğretmen. Eşime dedim ki, 'Gidelim.' Bana dedi ki, '41 yıldan sonra ev sahibi olmuşum, ben sunu Suriyeliler talan etsin diye mi gideyim.' Ben ameliyatlı halimle buradayım. Cumhurbaşkanım eğer onları çok seviyorsa, Esad ile görüşsün Suriye'ye sevk etsinler. Başka çıkar yolu yok" dedi.

Bir genç ise "İnsanlar titreye titreye burada yaşamaya çalışıyorlar. Doğal gaz da gelmiyor. Isıtıcıların hepsi doğal gazlı. Buradaki insanlara ısıtıcı anlamında bir şey yapamıyoruz" dedi.

Bir başka depremzede ise, "Yaşlılar var, engelliler var, çocuklar var. Donuyoruz. Oranın camları kırık. Doğal gazı bir halledin. Isıtıcı getirdiler, yalan söyleyemem ama tesir etmiyor. Her tarafa verdiler. Onu bir halledin. Kendim için değil. Onu rica ediyorum" diye konuştu.