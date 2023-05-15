Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da aldığı oy, CHP'nin kalesi İzmir'den aldığı oyu geçti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da aldığı oy, CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'i solladı. Kılıçdaroğlu İzmir'de yüzde 62.82 oy alırken, Diyarbakır'da ise yüzde 71.88 oranında oy aldı.

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ İLGİNÇ İSTATİSTİK

Birçok ilde sandıkların tamamı açılırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ilginç bir istatistiği gözler önüne serdi.

DİYARBAKIR'DA ALDIĞI OY İZMİR'DE ALDIĞI OYU GEÇTİ

Kılıçdaroğlu CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de, HDP'nin kalesi Diyarbakır'dan daha az oy aldı. Kılıçdaroğlu İzmir'de yüzde 62.82 oy alırken, Diyarbakır'da ise yüzde 71.88 oranında oy aldı.