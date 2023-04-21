Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayan Mustafa Sandal'dan dikkat çeken paylaşım: Bu yaşımda bayramlık dersi de görmek nasip oldu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Bu Fatiha okumayı bilmiyor" diyerek tepki gösteren bir vatandaş için yaptığı açıklamayı alıntılayıp dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sandal, "Bu yaşımda Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde 'Bayramlık Ders'i de görmek nasip oldu. Bir devlet adamına yakışan üslup olmuş." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da Belediye Mezarlığı'nı ziyareti sırasında büyük bir ayıpla karşılaştı.

"FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR"

Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdı. O esnada başka bir vatandaş da bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.

"BENİM HAKKIM HELAL"

Olayın ardından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" dedi.

"BAYRAMLIK DERS"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, "Bu yaşımda Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde 'Bayramlık Ders'i de görmek nasip oldu. Bir devlet adamına yakışan üslup olmuş." ifadelerini kullandı.

Sandal olayla ilgili ise "Siyaseti falan bir kenara bırakın. Hiçbir Müslüman, bir başkasının inancına karışmaz. Hele hele 'Fatiha bilmiyor ki' diye itham etmez. Bayram günü olacak iş mi? Yüce halkımız, bu saçma sapan mezhep/din kışkırtmalarına prim vermez, vermeyecektir de! Bu zihniyet değişsin artık..." açıklamasını yaptı.