Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz yaşamını yitirdi Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. CHP'LİLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı. YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı. Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Ali Gündüz Denizli Güncel Haberler

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