Kılıçdaroğlu'ndan "Sinan Oğan'ın makam talebi oldu mu?" sorusuna yanıt: Mansur Yavaş ne dediyse doğrudur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" sözlerini yalanlayarak "Makam talebiniz oldu." demişti. Canlı yayında "Sinan Oğan'ın bir talebi oldu mu?" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bir şey söylüyorsa doğrudur." diyerek Oğan'ın makam talebini doğruladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

YAVAŞ, SİNAN OĞAN'I YALANLAMIŞTI

Sinan Oğan önceki gün TRT'deki canlı yayında "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Bunu ilk kez söylüyorum. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan benim hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." demişti. Oğan'ın bu sözlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yalanlamıştı.

"MAKAM TALEBİNİZ OLDU"

Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MANSUR BEY BİR ŞEY DEDİYSE DOĞRUDUR"

Canlı yayında "Sinan Oğan'ın bir talebi oldu mu?" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "Mansur bey bir şey dediyse doğrudur" diyerek Oğan'ın makam talebini doğruladı.