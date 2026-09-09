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Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı: Yaşasın tam bağımsız Türkiye

Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı: Yaşasın tam bağımsız Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Eylül'ün bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in kurtuluşu ve ülkemizin bağımsızlığının zafer günüdür 9 Eylül. İzmir'de yükselen bayrak; esaretin karşısında özgürlüğün, işgalin karşısında bağımsızlık mücadelesinin, karanlığın karşısında Cumhuriyet aydınlığının bayrağıdır. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, rahmet ve sonsuz saygıyla anıyorum. İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. Yaşasın tam bağımsız Türkiye!"

Kaynak: ANKA
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