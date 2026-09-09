Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de son antrenmanını yapan Roma'da şok sakatlık
Roma'nın İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Fenerbahçe maçı öncesinde sakatlığı sebebiyle idmana katılmadı.
İtalya ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
ROMA'NIN HAZIRLIKLARI TAMAM
Chobani Stadı'nda teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik organizasyonu üzerinde durulduğu kaydedildi.
PELLEGRINI ANTRENMANA KATILMADI
İtalyan devi Roma'da dev maç öncesi moralleri bozan bir sakatlık yaşandı. İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.