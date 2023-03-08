Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı! Gelecek seneyi işaret etti

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP Genel Başkanı "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

EMEKÇİ KADINLARLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kişisel Twitter hesabından emekçi kadınlarla birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşan CHP lideri, gelecek seneyi işaret etti.

"KADINLAR KAZANACAK"

Kılıçdaroğlu, "Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.