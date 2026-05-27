Kemal Kılıçdaroğlu'na Bayram Ziyaretleri

(ANKARA) - CHP'li bazı isimler çalışmalarına konutunda devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bayramını kutladı. Kurultay çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da bugün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına konutunda devam ediyor. Bayramın ilk gününde Kılıçdaroğlu, önce gazetecilerle ardından korumaları ve kendisini ziyarete gelen partililerle bayramlaştı.

CHP'li eski ve mevcut milletvekilleri ile bazı partililer bayramın ilk gününde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, bayramını kutladı. Kılıçdaroğlu'nu bugün konutunda, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, eski CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat ziyaret etti.

KURULTAY ÇAĞRISI YAPAN SALICI DA KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Mutlak butlan kararının ardından "Partimizi iç kavgalarla tüketmek isteyenlerin tuzaklarına düşülmemeli. CHP'nin istikametini yalnızca örgütünün öz ve hür iradesi belirler" açıklamasıyla kurultay çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA