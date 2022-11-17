Kılıçdaroğlu kolları sıvadı! İşte iktidara gelmeleri durumunda yapacağı ilk iş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Kilis'te; Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada; Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

"SORUNUN MUHATABI OLAN KİŞİYLE KONUŞMANIZ LAZIM"

CHP lideri ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya geldi, ülke gündemine ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin sorunlarının farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk yapacakları işi, "Türkiye genelinde resmi rakama göre 3 milyon 600 bin sığınmacı var. Bu rakamın 4-4.5 milyon olduğunu biliyoruz. Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmek, karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Bir sorunu çözmek için sorunun muhatabı olan kişiyle konuşmanız lazım. Bu hemen sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Buradan Suriye'ye gidecek olacak sığınmacıların evlerini, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yapmamız lazım. Bunları nasıl yapacağız?" ifadeleri ile anlattı.

"GİDENLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını ise şu sözlerle sürdürdü: "Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması lazım. Bunun içinde hükümet ile oturup protokol yapılacak. Birleşmiş Milletler gerekirse devreye konulacak, herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Bunun iki yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyorum.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Milli Mücadele Kahramanlarından Şahinbey'in mezarını ziyaret etti

"BUNUN ÇOK KOLAY OLMADIĞININ BEN DE FARKINDAYIM"

Kılıçdaroğlu partisinin Suriye projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

*Bölgenin kazanması demek bölgenin güçlü olması demektir. Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir, Türkiye dominant olarak bölgede bütün ekonomik gelişmeleri yönlendirebilir.

*Böylece bölgeden giden insanların evi, yolu, okulu, işi olacak, arzu ediyorsa bizim ülkemize turist olarak gelebilir, 'Hafta sonunu Türkiye'de geçirebilirim' diyebilir.

*Daha önce hafta sonları bütün sınır boyumuzdaki lokantalar doluydu, insanlar düğünlerini bile gelir Hatay, Gaziantep'te yaparlardı.

*Bunların hepsi mümkündü, aynı atmosferi yeniden sağlamak zorundayız. Bunun 2 yıl içerisinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 'Düğmeye bastık ertesi gün göndereceğiz' yok.

*Bu proje şunu öngörüyor: Biz ırkçılık yapmıyoruz, herkesin kimliğine sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin itibarını düşünüyoruz. Böyle insanları otobüse bindirdik, zorla göndermeyi de yapmıyoruz.

*Göndereceğimiz insanın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacak, ücretlerini alacaklar herkesin memnun olduğu bir düzeni inşa edeceğiz.

"ORTADOĞU HAVZASINI BARIŞ HAVZASINA DÖNDÜREBİLİRSEK…"

Kılıçdaroğlu, "Biz parti olarak da Ortadoğu halklarını akrabamız olarak görüyoruz. Halen kız alıp vermeler var, evlilikler var, düğünler var. Dolayısıyla bir kavga değil, Ortadoğu havzasını barış havzasına döndürebilirsek Türkiye de, Ortadoğu da herkes kazanacak." diye konuştu.

"ADALETİN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ticaret Odası ziyaretinin ardından Üye Katılım Toplantısı'na katıldı.

Burada partiye yeni katılan üyelere hitap eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Adaletin olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sokağa çıkın herhangi bir vatandaşa 'Bu memlekette adalet var mı?' diye sorun vallahi de billahi de yüzde 90'ı 'Yok' diyecektir. Oysa devletin temeli adalettir. Adaletin olmadığı yerde huzur, insan hakları, bereket, büyüme olmaz. O nedenle biz her yerde, her ortamda adaleti savunuyoruz.

*Adalet aynı zaman insan haklarına saygı demektir. Kurdun da kuşun da hakkını teslim etmek demektir.

*Kainatı adalet üzerine inşa etmiştir yüce yaradan. Gittiğim her yerde bir vaadim var. Bu ülkeyi adaleti getireceğiz. Adalet aynı zamanda oluşturduğumuz geliri hakça bölüşmek demektir. Birisi zengin olurken birisi yatağa aç girmemeli.

"AKILLA, MANTIKLA SANDIĞA GİTMEK ZORUNDAYIZ"

"Göreceksiniz iktidar olduğumuzda uyuşturucu baronlarının tamamını Türkiye'den silip atacağım." diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

*Yine sözümdür. Bu memlekette hiçbir çocuk ama hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşsizliğin olmadığı bir yerde, gencecik fidan gibi evlatların işsiz gezdiği, babadan harçlık beklediği bir evde huzur olmaz. Bu mücadeleyi birlikte yapmalıyız.

*O nedenle bize katılmanız, CHP'ye oy vermeniz gerekir. Kısır tartışmalardan Türkiye'nin çıkmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.

*Kavga bu memlekete ne getirdi? Hiçbir şey getirmedi. Bütün dünyada, bütün devletlerde yaşayanların gelirleri atarken Türkiye'de düşüyor. Neden fakirleşiyoruz?

*Birileri çok zengin ama birileri de çok fakir. Bu olmaz. Bu sosyal devlete aykırı. Sosyal devlet fakirin, fukaranın yanında duran devlet demektir.

*Sosyal devlet, üretenin, alın terinin değerini bilen devlet demektir. Bunları aşmanın yolu demokrasidir. Sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız.

*Bütün önyargılarımızdan kurtulmak zorundayız. Akılla, mantıkla sandığa gitmek zorundayız. Oyumuzu kullanırken vicdanımızı dinlememiz lazım. Evlatlarımız, komşularımızı, Türkiye'yi düşünelim. Huzur içinde yaşamak varken neden kavga?"

"ALTI GENEL BAŞKAN ÜLKEDE HUZUR OLSUN DİYE BİRARADAYIZ"

*Altı genel başkan bir aradayız. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bu memlekette huzur olsun, herkesin karnı doysun istiyoruz. Kilis'in bağları meşhurdur. Ürettiği ürünün karşılığını alamıyorsa ne yapacak o çiftçi, nasıl geçinecek?

*Bütün bunları beraber aşacağız. Komşularınızı, akrabalarınızı ikna edin. Onlarla oturup konuşun, ev ziyaretleri yapın. Kilis'te oyumuzun düşük olduğunu biliyorum ama düşüklüğün sebebi Kilislilerde değil. Kabahat bizde.