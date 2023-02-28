Kılıçdaroğlu, Kızılay'a seslendi: Deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz

Depremin 3. gününde Ahbap derneğine 2 bin 50 adet çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da Cumhuriyetle yaşıt olan kurum Kızılay çadır satar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum; deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 3. gününde yaşandığı ortaya çıkan bir gelişme kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

AHBAP'A ÇADIR SATIŞI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 46 milyon lira karşılığında 2 binden fazla çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberleri Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğruladı.

KILIÇDAROĞLU, KIZILAY'A SESLENDİ

Kızılay'ın çadır satışı yapması kamuoyunda büyük bir tartışmaya neden olurken, yaşanan gelişmeye bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"BİR YARDIM KURULUŞUNUN TİCARETHANEYE DÖNÜŞMESİ NE DEMEKTİR?"

Kılıçdaroğlu, "Çadır ihtiyacı hâlâ var. Cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum Kızılay, çadır ticareti yapıyor. Kızılay yetkililerine sesleniyorum; deponuzda kaç çadır varsa getirin kardeşim, hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir?" diye konuştu.