Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Hatay'da gençlere seslendi: Bu kentten vazgeçmeyin

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kentten vazgeçmeyin. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız zaten" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan aşevi ve çadır kenti ziyaretinde afetzedelerle sohbet etti.

"GELECEĞE UMUTLA BAKAN BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEMİZ GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Hatay'ın depremde en çok zarar gören bölgelerden olduğunu söyledi. Kentin tarihi ve kültürel kimliğine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu; "Hem yaraları sarmamız hem de geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunları var. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş ama gerçekten de belediye başkanlarımız canla başla, olağanüstü çaba harcıyorlar. Sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum, bütün belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. O nedenle ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim."

"BİZ HATAY İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Hatay'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselemdir" dediği kadim bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu kentten vazgeçmeyin. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız zaten." ifadesini kullandı.

"GİTTİĞİMİZ YERLERDE ÇADIR SORUNU DİLE GETİRİLİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay halkının büyük acılar çektiğinin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti; "Aradan 17 gün geçmesine karşın halen belli sorunların devam ettiğinin de farkındayız. Su sorunu gibi, çadır sorunu gibi gittiğimiz yerlerde dile getiriliyor ama bir şekliyle bunun çözülmesi lazım. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ben ilk geldiğimde bu bölgeye şu açık çağrıyı yapmıştım: 'Kimin elinde çadır varsa fiyatına bakmaksızın bize haber versinler. Gidip alacağız, getireceğiz ve burada depremzedelere dağıtacağız' diye. Fakat maalesef çadır üreticileri üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, özellikle Kızılay'ın elinde, AFAD'ın elinde yeteri kadar stok olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem."

"EL BİRLİĞİYLE BÜTÜN BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak bir endişe duymasın. Belediye başkanlarımız burada, onların ekipleri burada, mühendisler burada, mimarlar burada, su işleriyle uğraşan, enkaz kaldırma işiyle uğraşan, gönüllü olarak gelip enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan bütün yurttaşlarıma, bütün çalışanlara, kamu özel sivil toplum kuruluşlarına hepsine yürekten teşekkür ederim."