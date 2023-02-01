CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) küçük yatırımcıları koruma çağrısında bulundu. Borsada yaşanan manipülasyonlara karşı küçük yatırımcıyı koruma çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya "Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Görüşeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun, 5 Ocak'ta bu konuyla ilgili yaptığı açıklamasını alıntılayarak bugün sosyal medyadan yaptığı yeni açıklama şöyle:

"Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz."