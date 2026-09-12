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Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceğinin konuşulduğu ve milyonlarca taraftarın sonucunu merakla beklediği kritik görüşmeden bir kare ortaya çıktı. İsmail Kartal ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in Anadolu Kavağı'nda gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik görüşmenin gözlerden uzak, ağaçlık bir alandaki mekânda yapıldığı görüldü.

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili cuma günü oldukça hareketli saatler yaşandı. Takımın saat 12.00'deki antrenmanına katılmayan Kartal'ı kararından vazgeçirmek isteyen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, deneyimli teknik adamla görüşmek için Anadolu Kavağı'na gitti.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN KARE ORTAYA ÇIKTI

İsmail Kartal ile Oğuz Çetin'in Anadolu Kavağı'nda gerçekleştirdiği görüşmeden bir fotoğraf ortaya çıktı. Görüntüde ikilinin ağaçların arasında, açık havada bulunan bir mekânda aynı masada olduğu görülüyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör krizinin en kritik görüşmelerinden biri böylece gözlerden uzak bir ortamda gerçekleştirildi.

YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirmek için yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ancak bu görüşmenin ardından Kartal'ın istifa kararını değiştirmediği belirtilmişti. Daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle Kartal'la yeniden görüşüldü ve deneyimli teknik adam görevine devam etme kararı aldı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Yaşanan görüşme trafiğinin ardından Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin son noktayı resmi açıklamayla koydu. Sarı-lacivertli kulüp, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadelerini kullanarak Kartal'ın takımla çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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