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Ters yola girdi, ortalığı birbirine kattı: Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Ters yola girdi, ortalığı birbirine kattı: Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
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Bursa’da anayolda ters yola giren kadın sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanınca ortalığı birbirine kattı.

Bursa'da anayolda ters yola giren kadın sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte ekiplere direnen kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı. Bir ara bayılma numarası yapan şüpheli, polislerin elinden kurtulup anayola fırladı. Seyir halindeki araçların altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Yaşanan panik dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Anayolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı, ekiplerin müdahalesiyle karşılaştı.

Bayılma numarası yaptı, gazetecilere tükürdü

Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Sanatçıya böyle şeyler yakışıyor mu?' sorusu üzerine kameraya tükürürken bir yandan da polis ekiplerine tepki gösterdi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı kadın, bir ara bayılma numarası yaparak yere yattı.

Kısa süre sonra yeniden ayağa kalkan kadın, polis aracına saldırdı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ellerinden kurtulan Aydoğdu, bir anda anayola doğru koşmaya başladı.

Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Anayola fırlayan kadın, seyir halindeki araçların arasında kalmak üzereyken, polis ekipleri peşinden koştu. Araçların çarpmasına ramak kala polisler kadını son anda yakalayarak yolun dışına çıkardı.

Öte yandan Büşra A., olay sırasında sanatçı olduğunu iddia etti. Yaşananlar ise çevrede bulunanların ve gazetecilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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