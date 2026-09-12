İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası ve ardından görevine geri dönmesiyle sonuçlanan hareketli sürecin yankıları sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından istifasını açıklayan Kartal, kararından bir süre geri adım atmamıştı. Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesinin ardından deneyimli teknik adam ikna edilmiş ve görevine devam etme kararı almıştı.

AHMET ÇAKAR'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, yaşanan süreci değerlendirirken İsmail Kartal'ın Roma maçından sonra istifa etmesine çok sert tepki gösterdi. Çakar, Kartal'ın Fenerbahçeliliğine ilişkin kullandığı ifadeleri de hedef aldı.

"ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMEK FENERBAHÇE HAİNLİĞİDİR"

Ahmet Çakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Roma maçından sonra istifa etmek Fenerbahçe hainliğidir. Bundan sonra İsmail Kartal ; 'Ben Fenerbahçeliyim' ve 'Fenerbahçe'nin çocuğuyum, neferiyim' gibi hokkabaz laflara sığınmasın."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Çakar'ın İsmail Kartal için kullandığı ağır ifadeler bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Kartal'ın istifa edip daha sonra görevine geri dönmesiyle başlayan tartışma, Çakar'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.