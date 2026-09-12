Haberler

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa eden ve daha sonra Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle görevine geri dönen İsmail Kartal'a Ahmet Çakar'dan çok sert eleştiri geldi. Çakar, Kartal'ın istifa kararını "Fenerbahçe hainliği" olarak nitelendirirken, "Fenerbahçe'nin çocuğuyum, neferiyim gibi hokkabaz laflara sığınmasın" ifadelerini kullandı.

  • İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından istifasını açıklamış, Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle ikna edilerek görevine devam etme kararı almıştır.
  • Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Kartal'ın Roma maçı sonrası istifasını 'Fenerbahçe hainliği' olarak nitelendirmiş ve Kartal'ın Fenerbahçeliliğine ilişkin sözlerini 'hokkabaz laflar' olarak değerlendirmiştir.
  • Çakar'ın İsmail Kartal hakkındaki ifadeleri bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmiştir.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası ve ardından görevine geri dönmesiyle sonuçlanan hareketli sürecin yankıları sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından istifasını açıklayan Kartal, kararından bir süre geri adım atmamıştı. Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesinin ardından deneyimli teknik adam ikna edilmiş ve görevine devam etme kararı almıştı.

AHMET ÇAKAR'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, yaşanan süreci değerlendirirken İsmail Kartal'ın Roma maçından sonra istifa etmesine çok sert tepki gösterdi. Çakar, Kartal'ın Fenerbahçeliliğine ilişkin kullandığı ifadeleri de hedef aldı.

"ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMEK FENERBAHÇE HAİNLİĞİDİR"

Ahmet Çakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Roma maçından sonra istifa etmek Fenerbahçe hainliğidir. Bundan sonra İsmail Kartal ; 'Ben Fenerbahçeliyim' ve 'Fenerbahçe'nin çocuğuyum, neferiyim' gibi hokkabaz laflara sığınmasın."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Çakar'ın İsmail Kartal için kullandığı ağır ifadeler bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Kartal'ın istifa edip daha sonra görevine geri dönmesiyle başlayan tartışma, Çakar'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Bahçeli'nin “Öcalan'a ev” çıkışı tartışma yarattı! Gürlek'in sözleri yeniden gündemde

Bahçeli “Öcalan'a ev yapıldı” dedi, Gürlek'in sözleri yeniden gündemde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

İşte İsmail Kartal-Aziz Yıldırım arasında geçen konuşma
Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi

Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı
Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti
Akciğerinden kemik çıkan hasta işi şakaya vurdu: Kemiği seven biriyim, şaşırtmadı

Akciğerinden kemik çıktı ama o işi şakaya vurdu! Sözleri olay
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde