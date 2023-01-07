Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun gündem olan diyaloğuna Bakan Varank'tan tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in metro açılışındaki diyaloğu gündem yarattı. Metronun sürücüsüz olduğunu belirten İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu, "Durma işi nasıl oluyor?" diye sorarken; Akşener ise Paris'teki metroları örnek gösterdi. Duruma tepki gösteren Bakan Mustafa Varank ise "Bu zatların ne metrodan, ne sürücüsüz metrodan, ne Türkiye'den haberi var. Paris'e gitmenize gerek yok, ilk sürücüsüz metroyu 2017'de açtık" dedi.

İstanbul'da M8 Bostancı-Dudullu metro hattı, dün düzenlenen törenle hizmete girdi. Sürücüsüz olan metronun açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

İLGİNÇ DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Metroya binen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında ilginç diyalog yaşandı. İmamoğlu metronun sürücüsüz olduğunu belirtirken, Kılıçdaroğlu metronun nasıl durduğunu sordu. İYİ Parti lideri Akşener'in ise metronun sürücüsüz olduğuna şaşırıp Paris'i örnek göstermesi dikkat çekti.

İşte Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun gündem olan diyaloğu:

Ekrem İmamoğlu: Bu sürücüsüz metro.

Kılıçdaroğlu: Durma işi nasıl oluyor?

İmamoğlu: Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor.

Akşener: Çok güzel Paris'tekiler gibi.

VARANK'TAN TEPKİ: İLK SÜRÜCÜSÜZ METROYU 2017'DE AÇTIK

Bu diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tepkisini dile getirdi. Varank Twitter hesabından, "Lafa gelince halkla iç içe, halk adına siyaset yaptıklarını iddia eden bu zatların ne metrodan, ne sürücüsüz metrodan, ne Türkiye'den, ne de dünyadan haberleri var. Paris' e gitmenize gerek yok @meral_aksener @kilicdarogluk ; biz ilk sürücüsüz metroyu 2017'de İstanbul'da açtık." ifadelerine yer verdi.