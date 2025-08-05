Kıdemli Albay Küyük'ten Rektör Yılmaz'a Veda Ziyareti

Tokat İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken Bingöl İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yılmaz, Kıdemli Albay Küyük'e Tokat'a ve üniversiteye sunduğu katkılar için teşekkür ederek yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

Ayrıca Yılmaz, Küyük'ün görev süresi boyunca ilde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasının yanı sıra üniversite ile kurulan yapıcı ve samimi ilişkilerle de örnek bir kamu yöneticisi profili çizdiğini vurguladı.

Kıdemli Albay Sabri Küyük ise Tokat'ta görev yaptığı süre boyunca edindiği tecrübelerin kendisi için çok kıymetli olduğunu, özellikle İl Jandarma Komutanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında kurulan karşılıklı iş birliği ve uyumun, yürütülen çalışmalarda önemli kolaylıklar sağladığını belirterek, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkürlerini sundu.