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Kıbrıs gazisi denizde kayboldu, yarı baygın halde bulundu

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde kaybolan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi, yaklaşık 10 kilometre mesafede yarı baygın halde bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Sümertaş, Körfez ilçesi Hereke sahilinde vatandaşlarca denizde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde kaybolan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi, yaklaşık 10 kilometre mesafede yarı baygın halde bulundu.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki Altınkemer plajında eşi Yasmin Sümertaş ile denize giren Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sümertaş'tan haber alamayan eşi ve çevredekiler, polise haber verdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri helikopter destekli, deniz polisi ise su yüzeyinde ve dalgıçlarla deniz altında arama çalışması başlattı.

Bir süre önce baypass ameliyatı olduğu öğrenilen Sümertaş, yaklaşık 7 saat sonra Karamürsel'in karşı kıyısında yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Körfez ilçesi Hereke sahilinde vatandaşlarca denizde yarı baygın halde bulundu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sümertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karamürsel kocaeli Hereke Körfez Kıbrıs Olay Yaşam Güncel Haberler

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