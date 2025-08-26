Kestel'e Orman Girişi Kontrolü İçin Bariyer Uygulaması

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nin muhtarı Osman Yıldız, ormana izinsiz girişleri engellemek için mahallesinde 3 farklı noktaya bariyer yaptırdı.

Muhtarlık görevini 17 aydır sürdüren Yıldız, yaptığı açıklamada, mahalle çıkışındaki ormanlık alana izinsiz girişleri engelleyip orman yangınlarını önlemek ve navigasyon uygulamalarında yanlış işaretlenen Uludağ yolundaki mağduriyetin önüne geçmek amacıyla, Kaymakamlığa bariyer yaptırmak için başvuru yaptığını anlattı.

Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğünden izin alması gerektiği için ilgili müdürlüğe dilekçe yazdığını aktaran Yıldız, 1 Temmuz'da başvuru sürecini başlattıkları uygulama için gerekli izni aldıktan sonra orman girişi olan 3 yere otomatik bariyer yaptırdıklarını ifade etti.

Yıldız, yaptırdıkları bariyerden sonra yalnızca ormanlık alanın ve tapulu arazilerin bulunduğunu dile getirdi.

Son zamanlarda artan orman yangınlarını da önlemek amacıyla bariyerle kontrol sağladıklarını belirten Yıldız, "Mesela karşı tarafımızdaki Gürsu ve Kestel'in bazı mahalleleri yangından etkilendi. Orman İşletme Müdürlüğünden iznimizi alarak 16 Ağustos itibarıyla kapılarımızı devreye aldık." dedi.

Yıldız, bariyere cep telefonu numarası yazıldığını belirterek, arandığı takdirde uzaktan kumanda yöntemiyle bariyerin açılabildiğini vurguladı.

Muhtar Osman Yıldız, "Orman yangınlarında çok canımız yandı. Bu önlemleri aldık. Benim yaptığım resmi bir uygulama. Doğru olan için sonuna kadar da mücadele edeceğim." dedi.

Yıldız, bariyerin kumandasının satışını yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kumandası olmayanların muhtarlığa gelip bir form doldurmalarının ardından bariyerin açılmasını sağlayan cihazlardan verdiğini aktaran Yıldız, "Her kumandanın numarası var. Yapılan her şey resmidir." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Bekir Aladağ da bariyer uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahallelerine dışarıdan çok sayıda kişinin geldiğine değinen Aladağ, "Yabancılar çok geliyordu. O yüzden çok rahatsızdık köylü olarak. Buraya gelip ateş yakıyorlardı, piknik yapıyorlardı. Bunlara önlem olarak muhtarımız böyle bir şey düşündü." diye konuştu.

Onur Aydın da bariyer uygulamasından önce yabancıların sıkça burayı kullandıklarını ve bunun tehlike arz ettiğini dile getirdi.

Bariyer yapıldıktan sonra bu şikayetlerinin ortadan kalktığını dile getiren Aydın, "Bu zamana kadar çok şükür yangınla karşılaşmadık. Bundan sonra da karşılaşmayacağız inşallah." dedi.