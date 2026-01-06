Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan R.C. motosikletini evinin bahçesine park etti.

Bir süre sonra aracını yerinde bulamayan R.C. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler kent merkezi ve İpsala ilçesinde yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler N.K, R.Ç, E.Ş. ve T.K.K'ya ceza uyguladı.

Yanlış ilaç içen kişi zehirlendi

Uzunköprü ilçesinde yanlış ilacı içen kişi hastaneye kaldırıldı.

Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan E.B. dişinin ağrıması üzerine evindeki ilaçları içti.

Bir süre sonra fenalaşan E.B. Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evin bahçe kapısı çalındı

Keşan ilçesinde evinin bahçe kapısı çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan V.Ü. çok kullanmadığı babasından kalan evi kontrol etti.

Bahçe kapısının çalındığını fark eden V.Ü. polis merkezine giderek şikayette bulundu.