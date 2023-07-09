Keşan'da Buğday Ekili Arazide Yangın: 2 Bin Dönüm Alan Zarar Gördü

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı kırsal Paşayiğit Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm alan zarar gördü. Yangın havadan ve karadan yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Keşan Paşayiğit Mahallesi'ndeki Çaybayır mevkinde buğday ekili arazide, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Köylülerin traktör ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Keşan, İpsala, Uzunköprü, Gelibolu ve beldelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri de alevlere havadan müdahale etti. Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yoğun duman nedeniyle Keşan-Edirne Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçlarını emniyet şeridine çekerek yangını izlemek isteyenler ise polis ve jandarma ekiplerince uyarılarak, bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu ve Tahir Özçınar, Paşayiğit Mahallesi Muhtarı Orhan Mutlu, Keşan Çiftçi Malları Koruma Başkanı Sedat Yoluç da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

'ÇİFTÇİNİN CANININ YANMASINDAN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜZ'

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, yangından Paşayiğit Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğünü belirterek, Yangın sebebiyle üzüntülüyüz. Sebebi şu an bilinmiyor ama balya makineleri veya biçerdöverden çıkan kıvılcımlardan çıktığı iddia ediliyor. Sebebi araştırılacak, soruşturma açılacak. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden helikopter desteği geldi. Birçok il ve ilçeden itfaiye ekibi ve iş makineleri buraya sevk edildi. Çiftçiler de traktörlerle ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Rüzgar oldukça etkili. Tarım ürünlerimizin ve çiftçinin canının yanmasından dolayı üzüntülüyüz. Rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Yangının önünü kesmek için kanallar açılıyor. Umarız daha da büyümez? dedi.

'DEVLETİMİZİN BİZE YARDIMCI OLMASINI İSTİYORUZ'

Paşayiğit Mahallesi Muhtarı Orhan Mutlu da, yangının balya makinelerinin çalıştığı alanda başladığını ifade ederek, Gerçekten çok kötü bir yangın. Birçok çiftçinin emeği yandı. Birçok tarla yandı. Yangın söndürme helikopteri istedik. Artık müdahale edilecek bir şey kalmadı. Halen daha yanıyor. Biz Paşayiğit Mahallemizdeki çiftçilere devletimizin yardım etmesini istiyoruz. Biz bunları tutanak haline getireceğiz. Devletimiz mi ödeyecek, sigorta mı yardım edecek bakacağız. Vatandaşlarımıza canı gönülden yardımcı olmalarını isterim. Çiftçi çok büyük zarar gördü. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz? diye konuştu.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 2 bin dönüm buğday ekili alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)