Keşan'da Anız Yakımı Hava Kalitesini Düşürüyor

Keşan'da Anız Yakımı Hava Kalitesini Düşürüyor
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen anız yakımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Yetkililerden önlem alınması talep ediliyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen anız yakımı nedeniyle kent duman altında kaldı. Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme, "Keşan doğal gazla birlikte temiz havaya kavuştu derken, hasat sezonunda anızların yakılmasıyla birlikte insan sağlığına zararlı bir durum oluştu. Yasak olduğu halde anızlar yakılıyor ve bunun için yetkililerden bir önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Keşan'da tarlaların ikinci ürüne daha hızlı hazırlanmasını sağlamak amacıyla yasak olmasına rağmen anız yakımı, ilçeyi dumana boğdu. Anız dumanı nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Dışarıda nefes almak dahi zorlaşırken bazı apartmanların çatı ve balkonlarına kül yağdı. Keşan-Enez kara yolu ile ilçedeki çevre yollarında sürücüler duman nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı. İlçede hava kalitesi de düşerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede akşam saatlerinde 56'ya yükselerek 'orta' değerlere çıktı.

İLÇE HIFZISIHHA KURULU'NA KARAR ALINMASI TALEBİ

Öte yandan Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Temiz Keşan Derneği Başkanı Ekin Öztürk, TEMA Vakfı Keşan Temsilcisi Gülay Ardalı ve Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, başkanı oldukları 4 sivil toplum kuruluşu adına İlçe Hıfzısıhha Kurulu'na iletilmek üzere Keşan Kaymakamlığına, 'Anız yakmanın önlenmesi için karar alınması' talepli dilekçe sundu.

'İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI BİR DURUM OLUŞTU'

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, her yıl ekim ayında çeltik hasadının ardından yakılan çeltik sapları nedeniyle ilçenin lodosla birlikte yoğun dumanla kaplandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu her yıl karşılaşılan bir olay. Çeltik hasadından sonra bu saplar yakılıyor ve bütün duman lodosla birlikte Keşan'a geliyor. Enez bundan daha mustarip. Enez tarafında daha çok duman var. Ovaya baktığımızda dumandan göremiyoruz. Bu dumanın insan sağlığına etkileri de malum. Keşan doğal gazla birlikte temiz havaya kavuştu derken, hasat sezonunda anızların yakılmasıyla birlikte insan sağlığına zararlı bir durum oluştu. Bunu herkes görüyor. Saklanacak, gizlenecek bir yanı yok. Yasak olduğu halde anızlar yakılıyor ve bunun için yetkililerden bir önlem almalarını istiyoruz. Bu sağlık içinde zararlı, çevre içinde zararlı, bölgedeki bütün canlılar için zararlı. Maalesef anızlardan kurtulmak için kolay bir yol seçilmiş. Muhakkak bunun daha farklı yolları olmalı. Maliyetli olabilir. Bunların araştırılması ve yerine getirilmesi uygun olacaktır diye düşünüyorum. Anız yakılmaması lazım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
