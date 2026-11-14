Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Keşan'da AFAD iş birliğiyle deprem farkındalığı konferansı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da AFAD iş birliğiyle deprem farkındalığı konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan'da Trakya Üniversitesi ve AFAD Edirne İl Müdürlüğü iş birliğinde afetlere hazırlık, risk azaltma ve deprem farkındalığı konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın konuşmacı olduğu etkinliğe belediye temsilcileri de katıldı.

Keşan'da afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve deprem farkındalığı konularında konferans gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Edirne İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferansa belediye temsilcileri de katıldı.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın konuşmacı olduğu konferansta, kentte afetlere hazırlık ve risk azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemik, ara tatil öncesi öğrencilerle buluştu

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, ara tatil öncesinde Keşan Fen Lisesini ziyaret etti.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemik, ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri ve modelin temel yaklaşımı hakkında öğrencilere bilgi veren Kemik, daha sonra okulda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Kemik, öğrenciler ve öğretmenlerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Cüce'den Alireisoğlu'na ziyaret

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Edirne Şube Başkanlığına seçilen Atalay Cüce ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men17

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Denizin ortasında can pazarı! Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti

Görüntüler okyanustan değil Türkiye'den
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
İngiltere'deki ABD üslerinde en üst düzey alarm! Sirenler çaldı

Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

YENİ Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin çelenginde olay detay
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş39

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?