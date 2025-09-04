Kerkük'te Mevlid Kandili'nde Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlid Kandili dolayısıyla bir Osmanlı geleneği olan toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Tören, Kerkük'ün Musalla semtindeki Kadir Allav Camisi'nde yapıldı ve yaklaşık 50 çocuk sünnet edildi. Tören kapsamında çocuklara geleneksel Türkmen kıyafetleri giydirildi.

Kadir Allav Camisi imam hatibi Mahmud Sıddık Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerinde yaklaşık 15 yıldır toplu sünnet etkinliğini sürdürdüklerini söyledi.

Bunun bir Osmanlı kültür mirası olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, dedelerinden kendilerine kalan bu mirasa sahip çıktıklarını ifade etti.

Kasapoğlu, etkinlik kapsamında 50 çocuğun sünnet edildiğini kaydederek bu etkinliğin yapılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Şölene katılan Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, her yıl Kerkük'te özellikle Türkmenlerin yoğunlukla bulundukları birçok semt ve bölgede bu etkinliğin yapıldığına dikkati çekti.

Vindavi, şölene katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek ailelerin erkek çocuklarını özellikle kandilde sünnet ettirmelerinin Mevlid Kandili'ne verdikleri değerin de bir göstergesi olduğunu aktardı.

Toplu sünnete katılan Çetin Demirci, "Her yıl Peygamberimizin doğduğu günde bu camide onlarca çocuk sünnet edilerek erkekliğe ilk adımlarını atıyor." diye konuştu.

Bu geleneğin sadece Türkmenlere has olduğunu ve yüz yıllardır bunu sürdürdüklerini hatırlatan Demirci, bu şölende yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.