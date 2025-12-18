Kerem'i öldürdüğü iddia edilen arkadaşı: Tetiğe bastım, ateş alınca bağırıp ağladım

YALOVA'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce evlerine gelen oğlu Fatih B.'nin (18) sınıf arkadaşı Kerem Karakaya'nın (12) tüfekle başından vurulup öldürülmesine ilişkin Serpil B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. O dönem 11 yaşında olan ve alınan ifadelerinde arkadaşını oynarken kendisinin vurduğunu söyleyen Fatih B. mahkemede ilk kez konuştu. Fatih B., "Kerem kapının önünde bulunan taburenin üzerinde oturuyordu. Ben kapıyı kapattım sonra oyun oynamaya başladık. Tüfeği aldım, Kerem'le aramızda 2-3 adım mesafe vardı. Tüfeği aldığımda, kemer hizasına kadar kaldırabildim. Ben tetiğe bastım. Ateş aldı. Sonra ben bağırıp ağladım" dedi.

Olay, 3 Haziran 2018'de Termal ilçesi Akköy'de meydana geldi. Kerem Karakaya, saat 08.00 sıralarında, okul arkadaşı Fatih B.'nin evine gitti. İddiaya göre; bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği başından vurularak hayatını kaybetti. Karakaya'nın, o dönem 11 yaşında olan Fatih B. tarafından tüfekle oynarken başından vurulduğu öne sürüldü.

Fatih B.'nin yaşı itibarıyla cezai ehliyeti bulunmazken, annesi Serpil B. hakkında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve 'Kasten öldürme' şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebinde bulundu. Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Kerem Karakaya'nın, arkadaşı Fatih B.'yi beklediği ve gelmeyince evine doğru yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde, Karakaya'nın, arkadaşıyla buluşmak için bisikletiyle geldiği yerde bir süre beklediği, arkadaşı gelmeyince bisikletiyle evine doğru ilerlediği görüldü. Bir başka görüntüde ise Kerem'in bisikletini bırakıp, Fatih B.'nin ailesinin evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

'Kasten öldürme' suçundan 20 Mayıs'ta yargılanmasına başlanılan tutuksuz sanık Serpil B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon'dan katıldığı ilk duruşmada, cinayet iddiasını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını, evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını söyledi. Serpil B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" ifadelerini kullandı. Üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine ise o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle, yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirten Serpil B., "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum, tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" diye konuştu.

Fatih B.'nin tanık olarak dinlenen babası Turan B. ise verdiği ifadede, oğlunun tüfeği kullanamayacağını söyledi.

'TÜFEĞİ KEMER HİZASINA KALDIRDIĞIMDA TETİĞE BASTIM'

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen Fatih B. ifade verdi. Fatih B., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla Trabzon'dan katılırken, Karakaya ailesi salonda hazır bulundu. İfadesinde olay gününü anlatan Fatih B., Kerem Karakaya'nın eve geldiğini belirtip, kursa gitmeden bahçelerinde oyun oynadıkları sırada tüfeği odunluktan uzanarak aldığını, kemer hizasına kaldırdığında ise tetiğe basarak ateş ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Olay günü sabahında annem, ben, kardeşim uyuyorduk. Kapı çalmış. Kapı sesini ilk annem duyuyor. Sonra bana seslenince ben kalkıp, kapıyı açtım. Kerem'i görünce kapıda, bizim badminton kursumuz sonra da yüzme kursumuz vardı. Ben gitmeyecektim. Kerem gelince gitmeye karar verdim. Biz aynı okulda öğrenciydik. Kapıyı açtığımda Kerem bana 'Gidelim' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. 'İçeriden para alıp, geleceğim' dedim. Para alıp, dışarı çıktım. Kerem kapının önünde bulunan taburenin üzerinde oturuyordu. Ben kapıyı kapattım sonra oyun oynamaya başladık. Kerem'in elinde sopa vardı. O sopayı silah gibi yaptı oyun oynamak için. Sokak kedileri vardı kapıda onlara doğru doğrulttu. Ben tüfeği bir önceki gün odunlukta görmüştüm. Tüfeği odunluğun oradan aldım. Odunluğun üzerindeydi. Daha önce ben bu tüfeği kullanmadım, özelliklerini de bilmem. Annem genelde kuşlara ateş ederdi bu tüfekle. Ben sadece tetiğe nasıl basıldığını ve bir tetiğin bozuk olduğunu biliyorum. Bunu da annem kovanları çıkartırken söylemişti, oradan biliyorum. Hangi tetik bozuk onu hatırlamıyorum. Bu tüfek normalde evin içinde göremeyeceğimiz bir yerde duruyordu. Tüfeği aldım, Kerem'le aramızda 2-3 adım mesafe vardı. Tüfeği aldığımda kemer hizasına kadar kaldırabildim. Ben tetiğe bastım. Ateş aldı. Sonra ben bağırıp ağladım. Kerem'le o an aramızda konuşma olmadı. Çok korkmuştum kapıya vurdum. İlk annem geldi. O da bağırıp ağladı. Annem sesi duyarak geldi. En son dayım çıktı dışarı. Hemen ambulansı aradı. Kapıyı çalmadan önce tüfeği bırakmıştım. Kerem'le aramızda bir husumet yoktu. Ailelerimiz arasında da yoktu."

'FATİH OLAY YERİNİ GÖRMEDİ'

Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut ise Fatih B.'nin olay yerini görmediğini, bu nedenle çelişkili ifadeler verdiğini belirtip, Serpil B.'nin tutuklanmasını talep ederek, "Fatih'in olay yerini görmediğini ve bilmediğini düşünüyoruz. Bu olayda jandarma gelene kadar hiç kimse tüfeği görmüyor. Jandarma geldikten sonra olay yerindekiler, komşular tüfeği görüyor" diye konuştu.

AVUKATIN TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan; dosyaya konu tüfeğin, 11 yaşındaki Fatih B.'nin olay tarihinde tüfeği kaldırma, atışa hazırlama, kartuş boşaltma işlemlerini yapabilecek yeterliliğinin bulunup bulunmayacağı hususunda düzenlenecek rapor ile adli emanette bulunan tüfek kartuşunun olaya konu tüfek ile birlikte Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilerek, kartuşun anılı tüfekten ateşlenmeye uygun bir kartuş olup olmadığı, eğer anılı tüfekten ateşlenmeye uygunsa tüfekten ateşlenip ateşlenmediği, oluşturabileceği yaranın şevrotin yarası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, eğer ateşlendiyse ölüm sonucunu doğurabilecek nitelikte olup olmadığı hususunda uzmanlık raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

'MAHKEMENİN İSTEDİĞİ RAPORLAR BEKLENİYOR'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan avukat Şermin Tankut, Serpil B.'nin tutuklanmamasına tepki göstererek, "7 yıl geçti hala tutuklama olmadı. Duruşma gayet iyi geçti. Fatih çok rahat bir şekilde, olay yerinde olmadığını çelişkili ifadeler ile bize gösterdi. Mahkeme heyeti tekrar Serpil'i dinlemek istiyor. O zaman karar verecekler diye düşünüyorum. Adli Tıp'tan Fatih'in bu tüfeği kaldırıp, kaldıramayacağına ilişkin gelecek raporu bekleniyor. Olay yerinde bulunan tüfeğin kartuşu ve maktul Kerem Karakaya'nın kafasında olan yaradaki saçmanın, kullanılan tüfekten çıkıp çıkmadığı ile ilgili inceleme yapılacak onu bekliyoruz" dedi.

Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya ile babası Halil Karakaya, çocuklarının katilinin dışarıda gezdiğini ifade ederek davanın bir an önce sonuçlanmasını istediklerini belirtti.