Kenan Nuhut, Yeni Spor Kanununu Eleştirdi: "4 Büyük Spor Kulübüne Konuşma Hakkı Bile Verilmedi. Eksik ve Yarım Çıkan Bir Kanun" - Haberler

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, yeni Spor Kanunu'nun merkeziyetçi bir düşünceyle hazırlandığını, bazı maddelerine karşı çıkan 4 büyük spor kulübüne komisyonda konuşma hakkı bile verilmediğini belirterek, "Eksik ve yarım çıkan bir kanunla karşı karşıyayız" dedi. Spor kulüpleri başkanlarına denk bütçe konusunda cezai sorumluluk getirildiğini anımsatan Nuhut, "Bu durumda biz spor kulüplerine belki başkan adayı dahi bulamayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"KONUŞMA HAKKI DAHİ VERMEDİLER"

Kanun hazırlanırken ve Meclis'te görüşülürken spor kulüplerinin görüşünün alınmadığına dikkat çeken Nuhut, "TBMM'de komisyonda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüplerimizin mutlaka temsilcilerinin konuşturulması lazımdı. Biz CHP Spor Kurulu olarak onlardan görüşler de aldık. Bu kanuna ne katkı sağlarız diye ancak orada konuşma hakkı dahi vermediler. Bu kanunda yanlış gördükleri her bir tarafa karşı çıktılar ama komisyonda konuşma hakkı dahi vermediler kulüplerimize. Kulüplerin temsil edilemediği bir kanunun mevcudiyetinden bahsedebilir miyiz?" diye konuştu.

"MERKEZİYETÇİ BİR DÜŞÜNCEYLE HAZIRLANDI"

Kanundan Türk spor kamuoyunun da mutlu olmadığını kaydeden Nuhut, merkeziyetçi bir düşünceyle hazırlanan kanunu AKP ve MHP'li milletvekillerinin bile kanunu anlamadığını dile getirdi. CHP olarak bazı maddelerin değişmesini sağladıklarını, ancak tamamına etki edemediklerini anlatan Nuhut, "Bu merkeziyetçi düşünce kanunda aynen yerini devam ettiriyor. Hatta arttırarak devam ettiriyor" dedi.

"Eksik ve yarım çıkan bir kanun ile karşı karşıyayız" diyen Nuhut, kanunda amatör spora ilişkin de hiçbir düzenlemenin yer almadığına dikkat çekti.

"SPOR KULÜPLERİNE BELKİ BAŞKAN ADAYI DAHİ BULAMAYACAĞIZ"

Nuhut, spor kulüplerine denk bütçe getirildiğini ve denk bütçe sağlanamaması durumunda kulüp başkanlarına sorumluluk alanlarında idari ve cezai yaptırımlar çıkacağını aktararak, "Bu durumda biz spor kulüplerine belki başkan adayı dahi bulamayacağız" dedi.

"BİRİLERİ EMREDİYOR BİRİSİ FEDERASYON BAŞKANI OLUYOR"

Nuhut, Türk futbolunda hakemlerin görevlerine federasyon dışında son verilebildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Birileri emrediyor, birisi geliyor oraya federasyon başkanı oluyor. Birileri emrediyor, yönetim kuruluna birtakım isimler geliyor. Arkasından gene bir talimat geliyor. 'Bu hakemleri alın, dışarıda bırakın' deniliyor."

Nuhut, süper ligin ihalesini tekrar aynı Katarlı firmanın almasını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Hala bir sözleşme imzalanmış durumda değil. Yapın açık ihalenizi, hangi firmada kalacaksa o firma ile olayı sürdürürsünüz. Şu anda futbol kulüpleri transfer döneminde transfer yapamıyorlar. Çünkü ne olacağı belli değil. Ucu açık, imzalanmamış bir sözleşme ile karşı karşıya Türk futbolu maalesef."

"KÖYDE YAŞAYAN VATANDAŞIMIZIN DURUMU NEYSE SPOR KULÜPLERİNİN DURUMU DA AYNI ÖYLE"

Türk futboluna döviz kurundaki ani hareketliliğin de zarar verdiğini ifade eden Nuhut, "Parası varsa vurdu. Sonuçta dolar nereden nereye geldi. Bugün köyde yaşayan vatandaşımızın durumu neyse spor kulüplerinin durumu da aynı öyle" dedi.

Nuhut, yayıncı kuruluşa da ayrıcalık yapıldığını aktararak, "400 milyon dolarlık bir para var ve sabit kura çevrildi. Bundan spor kulüpleri nasibini aldılar ve zararlı çıktılar. Kurdan dolayı zararlı çıktılar" diye konuştu.

Nuhut, 19 Mayıs Stadyumu'nun ardından Ankara'ya verilen yeni stat sözünün de halen tutulmamasını eleştirerek, "Hangi ilden ne kadar oy aldıysa ona göre yapılan stadyumlarla, beton yığını ile karşı karşıyayız. Maalesef 19 Mayıs yıkıldı, şu anda bomboş tutuluyor. Sorduğumuzda 'Planları hazır, bugün yarın başlayacağız' diyerek Ankaralı gençler maalesef spordan mahrum kılınıyorlar. Yapacakları da pek ortada gözükmüyor" dedi.

"İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE HEMEN 19 MAYIS STADYUMUNU YAPACAĞIZ"

Nuhut, yeni stada başlamayacakları yönünde bir izlenimi olduğunu ifade ederek, "Öyle ümit ediyorum ki bizim iktidarımız döneminde biz hemen 19 Mayıs Stadyumu'nu yapacağız" diye CHP'nin hedefini açıkladı.

ANKARAGÜCÜ VE VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMINI KUTLADI

Nuhut, süper lige çıkan Ankaragücü'nü de kutlayarak, Gençlerbirliği'ne de dayanışma mesajını paylaştı. Nuhut, beşinci kez Avrupa şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol takımı ve tekvandoda da Avrupa şampiyonu olan Türk sporcuları kutladı.