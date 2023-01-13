Kenan Işık kimdir?

Kenan Işık, 1981 yılında Van ilinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesinde güzel sanatlar fakültesinde resim bölümünde lisans eğitimini de tamamlamıştır.

Işık, 2006 yılında İstanbul'a yerleşmiş ve burada sanat yaşamını devam ettirmiştir. İstanbul'un sürekli değişkenliğini ve hareketliliğinibetimleyerek, İstanbul'un hem en güzel yanlarını da hem de karmaşık yaşantısına eserlerinde yer vermiştir.

Kenan Işık sanat aşığı biri olarak yaptığı tüm eserleri ile insanların gözdesi olup, insanlar için çizgilere hayat veren ressam olarak bilinmiştir.

Şehri o kadar güzel betimleyerek çizgilerin ışığıyla yaptığı sanatı ile tarihi eserleri ve şehrin tüm güzelliklerini eserlerine yansıtarak sanki insanlara oraları geziyormuşçasına bir his vermiştir.

Kenan Işık resim sanatıyla ünlenip belli süre sonrasında kendine ait kişisel resim sergileri açmıştır.Bu sergilerin hepsi İstanbul'da yer almıştır ve ilk kişisel sergisini 2007 yılında açmıştır. Şehrin farklı farklı semtlerinde açmış olduğu kişisel sergilerin isimleri yıllara göre şuşekildedir:

Dı- Park Askeri Vakıf Kişisel Sergi, Bostancı. İstanbul, 2007

Elitte Dergisi Merkezi Kişisel Sergisi, Kanlıca. İstanbul, 2008

Kenan Işık Kişisel Resim Sergisi, Soul'n Art Galeri. İstanbul, 2018

Ebu Hurafeden Resimler Kişisel Sergi, Galeri Işık. İstanbul, 2019

Bir İstanbul Masalı Kişisel Sergisi, Mona Art Gallery. İstanbul 2020

Kenan Işık kişisel sergileri ile birlikte çok sayıda karma sergilerde de bulunmuştur. Bu karma sergilere katılımı farklı farklı şehirler ve ülkelerde olmuştur. İlk karma sergisi 2004 yılında Erzurum'da olup konusu işse çifte minare Ebru sergisi olmuştur.

Sırasıyla diğer karma sergileri ise:

Kimsesiz Çocuklar Yararına Karma Resim Sergisi, Diyarbakır, 2005

F.Eyigör Atölyesi Resim Sergisi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2005

Ö.Y.P.'li Üniversiteliler Sergisi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2005

F. Eyigör Atölyesi Mezuniyet Sergisi Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2006

Atatürk Üniversitesi Karma Resim Sergisi, Erzurum, 2006

Karma Resim Sergisi, Brüksel/ Viyana/ Londra/ Hawaii, 2007

Arkeoloji Karma Karikatür Sergisi, Polonya, 2007

KC Göksu AVM' de Karma Resim Sergisi, Ankara, 2009

Karma Resim Sergisi Doğuş Üniversitesi Kadıköy, İstanbul, 2010

Türk Sanatında Desenler Harbiye Askerlik Müzesi, İstanbul, 2010

Karma Resim Sergisi Embassy Art. Londra, 2015

Karma Resim Sergisi İstanbul/ Bodrum/ Ankara/ 2015

Karma Resim Sergisi İstanbul/ Ankara 2016

Karma Resim Sergisi Sainte Pulcherie Sanat Galerisi, İstanbul, 2017

Printemps Des Artistes, Sainte Pulcherie Sanat Galerisi, İstanbul, 2018

Kış Mektupları Karma Sergi Arda Sanat Galerisi, Ankara, 2019

2021 Four Seaons Kişisel Sergisi

2022 Fişekhane Kişisel Sergisi

Birçok göz kamaştırıcı,mükemmel kişisel ve karma sergilere sahiplik eden Kenan Işık, bu sergilerin dışında hem ülke içinde hem de yurtdışında da farklı farklı proje faaliyetlerinde bulunmuştur.