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Kemer yangınında 35 saat geride kaldı! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

Güncel Haberler

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını, 35. saatinde de devam ediyor. Dün gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin çalıştığı bölgede havanın aydınlanmasıyla birlikte ara veren diğer helikopter ve uçaklar da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bölgedeki zorlu arazi şartları ise ekiplerin karadan müdahale etmesini zorlaştırıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 35 saati aşkın devam eden orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Dar bir kanyona sıkıştırılan orman yangınında, gece görüşlü 5 helikopter sabaha kadar çalıştı. Havanın aydınlanmasıyla mücadele artarak devam ederken zorlu arazi koşulları karadan müdahale etmeyi zor kılıyor.

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TAM MÜCADELE BAŞLADI

Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08'de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

BİR TEK KEMER SÖNDÜRÜLEMEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söylemişti.

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel

Antalya Kemer Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Muhammet Korkmaz:

Allah yakanların ciğerini yaksın. Milli değerlerimiz ciğerpare ormanlarımızın yanması millet olarak çok üzdü bizi.

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SMMM:

ACİL DURUM PLANLARI HAZIRLAYIP BİRAZ DAHA İYİ MÜDAHALE ETMEK BU KADAR ZOR MU .HER SENE İLK DEFA YANGIN YAŞIYORUZ GİBİ MÜDAHALE EDİYORUZ.

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taner ipek:

Azıcık iyimser bakmaya herhangi bir açı kalmadı...

Cevap Yaz219Yayından Kaldır
500
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