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Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e gitmiyor: 14.00'te genel merkezdeyiz

Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e gitmiyor: 14.00'te genel merkezdeyiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek Grup Toplantısı öncesinde Meclis önünde ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi. "İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" diyen Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gitmeyeceğini ifade ederek "Herkesi saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum" dedi.

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