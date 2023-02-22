Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bir Kira Bir Yuva' Kampanyasına Bir Maaşını Bağışladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasının canlı yayınına telefon ile katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını daha depremzedeler için bağışladı. Kılıçdaroğlu, “Bu onurlu halk, bir daha kimsesiz kalmasın yeter ki. Biz üstümüze düşeni yapalım. Hiç kimsenin de umutsuz olmasını istemem. Halkımız dayanışmayı, dayanışma kültürünü özümsemiş, ruhunda hissetmiş bir ülke. Dolayısıyla bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasının canlı yayınına telefon ile katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını daha depremzedeler için bağışladı. Kılıçdaroğlu, "Bu onurlu halk, bir daha kimsesiz kalmasın yeter ki. Biz üstümüze düşeni yapalım. Hiç kimsenin de umutsuz olmasını istemem. Halkımız dayanışmayı, dayanışma kültürünü özümsemiş, ruhunda hissetmiş bir ülke. Dolayısıyla bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir Depremi'nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de devam ediyor. Halk TV'de bu akşam düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına çok sayıda birçok yurttaş bağışta bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasının canlı yayınına telefon ile katılarak bir maaşını daha depremzedeler için bağışladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün üçüncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği, o acılara tanık olduğu, milletimizin taleplerini bizzat dinlediği zaman -ki acıları dinliyorsunuz genellikle- bu tip kampanyaların önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Ben, öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyemize 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası için, ayrıca Halk TV'ye de ekranlarını bu kampanyaya açtığı için yürekten teşekkür ediyorum. Şu gerçeği aslında hepimiz biliyoruz. Bölgede vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu evsiz kalmış durumda. Binalar, konutlar yıkıldı. Bunu hepimiz gördük. Bizzat ben, üç kez giderek de bunun tanığı oldum. Yıkılmayan evlere de endişe nedeniyle girilmiyor. Açıkçası, doğrusu da budur. Girilmemesi gerekiyor. Denetimler tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın riskli yapılara, hele hele çok katlı yapılara girmemesi gerekiyor.

"BU ONURLU HALK, BİR DAHA KİMSESİZ KALMASIN YETER Kİ. BİZ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPALIM"

Durum böyle olunca, bir; bölgede çadır ve konteyner ihtiyacı var. İki; geçici olarak illerden ayrılan insanlarımız için de maddi destek ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu da ikinci bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu anlamlı kampanyasını desteklemek amacıyla yine bir maaşımı daha bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. Ne kadar kişiye dokunabilirsek, ne kadar kişiye el uzatabilirsek o kadar iyidir. İnanıyorum ki milletimiz, bu günleri dayanışma içinde açacaktır. Bu onurlu halk, bir daha kimsesiz kalmasın yeter ki. Biz üstümüze düşeni yapalım. Hiç kimsenin de umutsuz olmasını istemem. Gerçekten Türkiye, güçlü bir ülke. Halkımız dayanışmayı, dayanışma kültürünü özümsemiş, ruhunda hissetmiş bir ülke. Dolayısıyla bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."