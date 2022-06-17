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KEFEK Başkanı Aksal DSİ Genel Müdürü Akça'yı ziyaret etti

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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KEFEK Başkanı Aksal DSİ Genel Müdürü Akça'yı ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça'yı ziyaret ettiği belirtildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Edirne'deki yatırımlar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Kentteki tarım verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve sulanabilir arazileri artırmak için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Sulanabilir alanlar arttıkça hayvancılık ve tarımsal üretim, verim de aynı hızla artacaktır. Bakanlığımızın yatırım ve projeleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla tarım kenti Edirne'mizin tarımsal verimini de yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Genel Müdürümüze bereketli verimli topraklarımızın Edirne'mizin projelerine verdiği destekler için teşekkür ediyorum."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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