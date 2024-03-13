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Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim

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Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Hayvanseverlerin akın ettiği duruşmada ifade veren Keloğlan "Ben bir suç makinesi değilim. Bir anlık öfke ile yaptım. 8 Şubat'taki duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum, bana terapi gibi geldi" dedi.

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmanın yapılacağı adliye binasına çok sayıda hayvansever akın etti. Koridorlar tıka basa doldu. "Katil İbrahim" sloganları atıldı. İzleyiciler ve basın mensupları bir süre içeri alınmadı. Polisin ve özel güvenliğin engellemelerine rağmen bariyerleri geçen izleyiciler duruşmanın yapılacağı konferans salonunun kapısına geldi. İzleyicilerin içeri alınmadığı duruşmaya basın mensupları güçlükle girebildi. Duruşma yaklaşık 2 saat geç başladı.

VATANDAŞLAR VE AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İlk duruşmada "iyi hal" gerekçesiyle serbest bırakılan ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açan tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan duruşmaya katıldı. Polis güvenlik amacıyla sanığın etrafını sardı. Mahkemede savunma yapan sanık İbrahim Keloğlan, olaydan sonra barınaklara bağış yaptığını ve mama dağıttığını söyledi. Duruşma salonundaki vatandaşlar ve avukatlar tepki gösterdi.

"SÖYLENDİĞİ GİBİ BEN SUÇLU BİRİSİ DEĞİLİM"

Sanık savunmasında şunlara değindi; "8 Şubat'ta verdiğim talebi yineliyorum ve ekleme yapmak istiyorum. Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit getirmek bana terapi gibi geldi.

"BESLEMEKLE YETİNMEYİP BARINAĞA BAĞIŞTA BULUNDUM"

Bunlarla da yetinmeyip barınağa bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapacağıma psikolojik destek göreceğime söz vermiştim. Ben bu bağışı bu olaydan sonra yaptım. Bu olay bazı insanlar farklı lanse ettirilerek bütün bilgilerim herkesin eline geçmiştir. Benim ve eşimin ailesi büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkılamayacak bir duruma düştük. Şu anda alacağım hiçbir cezanın bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur"

"KADIN KATİLLERİNİN DE ANNESİ, KIZ KARDEŞİ VAR"

Müştekilerin avukatı, sanık Keloğlan'ın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukat, sanık İbrahim Keloğlan'ın, önceki savunmasında "Benim de kedim var" ifadesini hatırlatarak, "Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri vardır. Dolayısıyla sanığın hayvan sahibi beyanı da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık yargılamanın en başından bu güne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Başakşehir İstanbul kedi Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

ŞEYTANA UÇAN TEKME ATAN HACI:

Yalan söylüyor İBLİS, bir anlık öfkeyle kimse zavallı bir kediyi ayaklarıyla ezerek öldürmez, sen bir canisin, katilsin, İBLİSSİN İbrahim.

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Ne yazık ki bu katil 1 sene bile hapis yatmayacak o yüzden adalet sağlanamayacak. Olması gereken gerçek adalet İbrahim isimli ruh hastası caninin 2 bacağının da diz kapağından kırılıp bir daha yürüyemez hale getirilmesidir.

yanıt62
yanıt5
Tutankamon Hoca:

Yeni Türkiyede yetişemnn nesil ya karısını öldürür ka başka canlıları dindar nesil yetiştirecez diye yola cıktılar 50 kere müfredat değiştirdiler ortak canıden katilden bagımlıdan kaynıyo

yanıt18
yanıt9
mardinli yiğit:

köylere kedi maması dağıtmış mış .. vicdanını mı rahatlattın !! gece rüyalarına mı girdi o garip !! Sana nasıl baktığını görmedin mi, buna rağmen ona acımasızca vurmaya devam ettin !! senin hakkın en az 10 sene tek hücre de kalmaktır!!!

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Mehmet :

Dilerim hiç bir caniye ettiğini yaşamadan ölmek nasip olmaz!

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Metehan Eryilmaz:

Allah senin ömründen alıp sokak hayvanlarınınkine versin.

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VATANSEVER:

Bizim için önce hayvan sonra insan gelir. İnsan kesinlikle daha aşağıdadır. O nedenle hayvan cinayetinde de insanda olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet olacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

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Vatandaşın biri:

Bu adam para cezası ya da adli kontrole tabi tutulursa, isminde adalet geçen bir partinin iktidarlığı boş yereymiş derim. Adalet yoksa… Oy moy yok!

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mert ekin:

Oylar DEM Parti'ye..

yanıt0
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Ocean Express cargo Ltd:

KURAN- KERİM DER Kİ..TÜYÜ KADAR CAMİİ YAPTIRSAN AF YOK ..NE KÖYÜ NE MAMASI..SEN BİTTİN

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