Keçiören'deki zehirlenme olayında 2 kişi gözaltına alındı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Altınok, Keçiören'de bir apartmanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Bir daire sakininin evini ilaçlatmasının ardından olayın meydana geldiğini ifade eden Altınok, "İlaçlayan firma yetkilileri '3 gün eve gelmeyeceksiniz' diyor. Fakat kimyasal madde olduğu için havanın da sıcak olmasıyla genleşerek diğer dairelere sirayet ediyor. Şu an 2 vatandaşımız rahmetli oldu. 10 yaşında bir kızımız ve 39 yaşındaki annesi. Bu kızımızın babası da yoğun bakımda. 10 civarında da apartman sakinimiz şu an hastanelere sevk edilmiş durumda." diye konuştu.

"Bu tür kimyasal maddelere kolay ulaşılmamalı"

Altınok, bu tür kimyasal maddelere kolay ulaşılmaması, ilaçlama hizmeti veren firmaların ruhsatlandırılması, sıkı denetimlere tabi olması ve bunlara standart getirilmesi gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin soru üzerine Altınok, "Şu an polisimiz gerekli incelemeleri yapıyor, olay yeri inceleme ekibi eve girecek. Alınan raporlara göre Cumhuriyet savcılığımız da gereğini yapacaktır. 2 gözaltı var şu anda." ifadelerini kullandı.

Altınok, daire kapılarının kırılarak içeri girilebildiğini belirterek, dairelerden yaşayanların çoğunun baygın halde bulunduğunu anlattı.

Evini ilaçlatan ailenin Somali uyruklu olduğu iddiasına ilişkin soruya Altınok, "Evet, Somali uyruklu bir aile." yanıtını verdi.

Altınok, "İlaçlama yapan firma tespit edildi mi?" sorusuna "Tabii aileye ulaşılmış. Bu bilgileri polisimiz alıyor. Zannediyorum herkes de gereğini mutlaka yasalarımız çerçevesinde yapacak. Ama gidenleri bir daha getiremeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Kapı ve camların bantladığı iddiası var. Bu doğru mu?" sorusu üzerine Altınok, "Onu bilemiyoruz. Fakat bantlanması lazım. Çünkü bu uçucu bir kimyasal madde. Yani bunu yapan firmanın, ilaçlatanlara 'Bu uçucu bir madde. Dolayısıyla başka insanları etkiler.' demesi lazım. Burası müstakil bir ev değil, bir apartman." şeklinde konuştu.

Altınok, evini ilaçlatan Somali uyruklu aileye de ulaşıldığını ve şu an polis merkezinde oldukları bilgisini verdi.

"2 gündür koku geliyordu"

Gazetecilerin görüştüğü apartman sakinlerinden Songül Alkan ise binada 2 günden bu yana koku geldiğini söyledi.

Alkan, kokuyu hissettikleri anda çatı katında ve bahçede inceleme yaparak nedenini tespit etmeye çalıştıklarını ancak herhangi bir bulguya rastlamadıklarını ifade etti.

Apartman sakinlerinin talebi üzerine böcek ilaçlaması yapılması için belediyeyi aradıklarını anlatan Alkan, "Apartmanda Somaliler de vardı. Tarım ilacı almış, kapıyı bantlamışlar. Açtık, acayip bir koku geliyordu. Binaya yayılmaması için kapıyı geri kapattık." iddiasında bulundu.

Bu arada emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin apartman çevresindeki çalışmaları sürüyor.

Zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişinin tedavisine Etlik Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.