Keçiören Belediyesi'nden çalışanlarına yönelik uyuşturucu testi

ANKARA'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına yönelik uyuşturucu testi yaptıklarını belirterek, "Gönüllülük esası üzerine bu çalışmayı yapıyoruz. Gönüllülük esasına uymayan arkadaşları açıkça beyan ediyorum. Devletimize, polisimize, savcılığımıza şikayet edeceğim" dedi.

Keçiören Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Özarslan, toplantıda Keçiören Belediyesi'nde uygulanan uyuşturucu testine ilişkin gündem dışı soruya yanıt verdi. Başkan Özarslan, "Gönüllülük esası üzerine bu çalışmayı yapıyoruz. Gönüllülük esasına uymayan arkadaşları da buradan açıkça beyan ediyorum. Bütün basın dahi duysun. Devletimize, polisimize, savcılığımıza şikayet edeceğim. Sonunda da ne ceza çıkarsa bana çıksın. Umurumda dahi değil. Uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden, içerisinde bulunan hiç kimsenin benim başkanlığımda bu kurumda çalışmasına gönlüm el vermiyor. Varsa böyle bir durumu da tespit edelim; hep beraber ıslah olsunlar. Gitsinler tedavisini yapsınlar. Biz de onların samimiyetlerini görelim. Tekrar bağrımıza basalım. Tek amacımız bu. Gönüllük esastır" ifadelerini kullandı.

'BEN KENDİM ŞİKAYET EDECEĞİM'

Başkan Özarslan, kendine güvenenlerin her türlü örnek vereceğini düşündüğünü belirterek, "Kendine güvenmeyen, yarası olan, gocunan birileri de varsa ben onları bire bir savcılığa ve emniyete şahsım adına ben kendim şikayet edeceğim. Şüpheli bir hal vardır; ondan sonrası devletimizin bileceği bir mesele. Ama bu uyuşturucu meselesine şahsım ve benim şu anda yol yürüdüğüm arkadaşlarımın hepsi, biz hassasiyetle davranıyoruz, davranmaya devam edeceğiz. Allah'ımıza şükürler olsun, uyuşturucu yüzde 20 Keçiören'imizden uzaklaşmış durumda. Bunu yaparken ben başkan olarak kendim dahil, belediye başkan yardımcılarım, meclis üyelerim dahil olmak üzere bunu yapıyoruz. Benim meclis üyemden bu işe imtina eden olursa benimle yol arkadaşlığı dahi yapmasın" dedi.