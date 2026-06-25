Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde

Siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddiaları resmiyete döküldü. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti saflarına katılıyor.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Ankara'da düzenlenecek olan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde iki belediye başkanı da tören için AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Belediye başkanlarına parti rozetlerinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takılması bekleniyor.

Mesut Özarslan (Keçiören): CHP'den istifa etmesinin ardından siyasi rotasının ne olacağı uzun süredir kulislerde konuşulan Özarslan, AKP'ye geçiş iddialarını doğrulayarak Genel Merkez'e geldi.