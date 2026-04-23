Keban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Keban'da 15 Temmuz Meydanında bulunan Atatürk Büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde devam eden programa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Atalık ve Doğan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.