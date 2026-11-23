(ANKARA) - Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirdiği buluşmada şiddet, yoksulluk ve gericilik sarmalına karşı örgütlü mücadele çağrısı yaptı. Etkinlikte konuşan KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam, "Kadın cinayetlerinin topyekün ortadan kalktığı bir düzeni istemek zorundayız. 25 Kasım'da da KDK'lar bu çalışmayı Türkiye çapında başlatacak ve bunun ayaklarını hep birlikte öreceğiz" dedi.

KDK, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul'da bir buluşma gerçekleştirdi. Gazeteci Filiz Gazi, Avukat Hande Gündoğdu ve KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetin sınıfsal, hukuki ve siyasal boyutları masaya yatırıldı.

"İRADEMİZİ MECLİS'İN YAPTIĞI BİR YASADAN DEĞİL, KENDİ GÜCÜMÜZDEN ÖLOÇERİZ"

Avukat Hande Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin yargı tarihinde kadın katillerine uygulanan haksız tahrik indirimlerinin gerekçelerine bir bakacak olsanız şaşırırsınız. Kocasının sıktığı portakal suyunu içmemek mesela. Umuma açık yerlerde oynamak. Yolda yürürken bir erkeğin 'Saat kaç?' sorusuna yanıt vermek. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı tarihine geçmiş davalar ve önemli bir kısmı da yüksek mahkeme kararı. Bugün kendine sıktığı portakal suyunu içmediği için öldürülen kadının katiline haksız tahrik indirimi yapılması zorlaştıysa bu mücadelenin sonucudur. Muazzam bir yasa yapım sürecinin sonucu değildir. Yasayı kim yapıyor? Meclis. Meclis'e güvenen var mı? Türkiye'nin kaderini belirleyecek Mekke Anlaşması'nda bile Meclis'e gitmemeyi tercih eden bir muhalefet varken bizler irademizi teslim ettiğimiz bir Meclis!in yaptığı yasadan değil, kendi gücümüzden ölçeriz.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal gerekçelerine baktığımızda aslında yasal olarak kendisine tanınmış hakları kullanmak istediği için öldürülüyor o kadınlar. Nafaka istediği için, boşanmak istediği için, çalışmak istediği için, velayet istediği için. Nafaka hakkını elinden aldığınız bir kadın, çalışmasını koca iznine bağladığınız bir kadın evin içinde şiddet görüyor. Bu şiddet sarmalından çıkabilmesi için hiçbir sosyal destek mekanizması yok; hepsi elinden alınmış, özelleştirilmiş ya da tarikatlara teslim edilmiş. Bu noktada siz 'E işte yasada hakkım var' deyip işin içinden çıkabilir misiniz? Hayır. Bugün 'Mevcudu koruyalım, yarını sonra düşünürüz' değil, ancak yarını, yani bir hakkın ilerletilmesini, daha ilerisini talep ederek mevcudu koruma durumundayız."

"BUGÜNÜ KAZANMANIN TEK YOLU ÇRGÜTLÜ MÜCADELE HATTI YARATMAKTAN GEÇİYOR"

Türkiye'de adalete olan inancın ortadan kalktığını savunan Gündoğdu, basına yansımayan kadın cinayeti dosyalarında, yargının failler lehine daha hızlı karar verme eğiliminde olduğunu gözlemlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hiç kimse güvenecek hiçbir dal bulamayan Müge Anlı'ya güveniyor. Ancak toplumun ortak ve yakıcı ihtiyaçlarının ortak olması otomatik olarak ortak bir mücadele iradesi üretmiyor. Ortak bir öfke üretiyor ama ihtiyaçlarımızla dağınıklığımız, ihtiyaçlarımızla örgütlülüğümüz arasındaki mesafe aşılmalı. Çok fazla kadın cinayeti dosyasında bizzat avukatlık yaptım; hakimlerin, savcıların basına daha az yansıyan dosyaları daha hızlı ve daha aleyhe bitirme eğilimlerini gözlemledim. Orada ölen kadının sesi basında çok duyulmuyorsa profesyonel varlığınızın da doğal sınırlarına ulaşıyorsunuz. Bugünü kazanmanın tek yolu geleceği arzulayan sistemik, örgütlü bir mücadele hattı yaratmaktan geçiyor."

KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam, şöyle konuştu:

"Bunca kötülüğün içinde artık sayısı onlu rakamlarla ifade edilen kadın cinayetleri çok normal bir hale gelmiş durumda. Ana haberlerde bir iki dakikada 'Şu kadın, şu cani tarafından öldürüldü' denip geçiliyor ve münferitleştiriliyor. Kadınlar yaşam haklarını savunmak zorunda kalırlarken onlar 'Aile yılı' ilan ediyorlar. Oysa istatistikler kadınların en çok evlerinde, ailelerin içinde öldürüldüğünü söylüyor. Sanki dalga geçermişçesine, 'Güçsüzsünüz işte, evinizde öldürülüyorsunuz ama biz çıkıyoruz Aile 10 Yılı ilan ediyoruz' diyebiliyorlar.

Bugün tek başına kadınların kurtuluşunun olmadığını bilmek zorundayız. HABAŞ'ta onca işçi ölürken, Dilovası'nda parfüm fabrikasında kadınlar hayatını yitirirken kadınlar bundan bağımsız değiller. Biz bugün 'Daha az kadın öldürülsün' diye bir talepte bulunabilir miyiz? Biz kadın cinayetlerinin topyekün ortadan kalktığı bir düzeni istemek zorundayız.Bu 25 Kasım'da da Kadın Dayanışma Komiteleri bu çalışmayı Türkiye çapında başlatacak ve bunun ayaklarını hep birlikte öreceğiz."

Türkiye'de kadın cinayetlerinin çok büyük bir kısmının ateşli silahlarla işlendiğini vurgulayan İnam, şöyle devam etti:

"Maalesef ki şöyle bir istatistik var: Öldürülen iki kadından biri ateşli silahlarla öldürülüyor. Ruhsatlı mı ruhsatsız mı meselesi ayrı bir tartışma olmakla birlikte edindiğimiz bilgilere göre ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin yüzde 84'ü ruhsatsız silahlarla işleniyor. Bugün Türkiye'de kadınlar silahlanmanın bu kadar yaygın, kolay ulaşılabilir ve herhangi birinin cebine silahı alıp istediği şekilde kullanılabileceği bir atmosferin yaratıldığı durumda tehlike altındadır.

"BİZ BULABİLİYORUZ BUNLARI, DEVLET BULAMIYOR MU?"

Ayşe Çelik'i öldüren Engin Çelik 'Silahı tanımadığım birinden 20 bin TL karşılığında satın almıştım' diyor. Bir başkası 'Cinayette kullandığım tabancayı internet üzerinden, Facebook'tan, Telegram'dan satın aldım; ruhsatsız pompalı tüfeği internet sitesinden satın aldım' diyor. Türkiye'de hakaret ettiğinizde ya da sosyal medyada iktidar karşıtı bir şey yazdığınızda evinizden alınabiliyorsunuz. Bu kadar yaygın silaha ulaşım internetten, Facebook'tan, Telegram'dan sağlanıyor. Biz biliyoruz, bunları bulabiliyoruz; devlet bulamıyor mu bunları? Böyle bir gücü, olanağı yok mu? Var ama tercih etmiyorlar."

29 KASIM MİTİNGİNE ÇAĞRI

Etkinliğin kapanışında söz alan KDK temsilcisi Filiz Acar ise salondaki kadınları 29 Kasım'da Kartal'da gerçekleştirilecek işçi mitingine davet etti. Acar, miting için saat 12.00'de Başak Metro istasyonunda buluşulacağını belirtti.

Kaynak: ANKA